ترامب يؤكد: نحن أكثر أمانا بعد مقتل الريمي..

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن بلاده قضت على قاسم الريمي، زعيم تنظيم "القاعدة" في الجزيرة العربية، وأنها ستواصل الإطاحة بالإرهابيين الذين يسعون إلى إلحاق الأذى بها.

إقرأ المزيد

وذكر ترامب أن الريمي انضم إلى تنظيم "القاعدة" في تسعينيات القرن الماضي، وعمل لصالح أسامة بن لادن في أفغانستان.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن تنظيم "القاعدة" تحت قيادة الريمي "ارتكب في جزيرة العرب أعمال عنف غير معقولة ضد المدنيين في اليمن، وسعى إلى شن العديد من الهجمات ضد الولايات المتحدة وقواتها".

ووصف ترامب مقتل الريمي بأنه "يزيد من تدهور تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وحركة القاعدة العالمية، ويقربنا من القضاء على التهديدات التي تشكلها هذه الجماعات على أمننا القومي".

ورأى الرئيس الأمريكي أيضا أن "الولايات المتحدة ومصالحنا وحلفاءنا اصبحوا أكثر أمانا نتيجة لمقتله.. سوف نستمر في حماية الشعب الأمريكي من خلال التعقب والإطاحة بالإرهابيين الذين يسعون إلى إلحاق الأذى بنا".

وكان البيت الأبيض قد أعلن مساء أمس مقتل زعيم تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية، قاسم الريمي، في غارة جوية أمريكية استهدفته في اليمن، في حين عرضت واشنطن في وقت سابق مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات حوله.

المصدر: CNN