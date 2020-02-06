في اتصال مع الملك سلمان.. الرئيس الصيني يعلن عن النتائج الإيجابية لجهود بلاده لمكافحة "كورونا"

أعلن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في اتصال هاتفي مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أن الإجراءات التي اتخذتها بلاده لمكافحة تفشي فيروس "كورونا" بدأت تحقق نتائجها الأولى.

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وقال شي جين بينغ، خلال المكالمة، إن الصين كلها اتخذت إجراءات ضرورية و"أصبحت دولة عقل واحد لمواجهة هذا الوباء منذ بدء التفشي"، مضيفا أن بلاده "طبقت تدابير أكثر شدة وصرامة للوقاية والمراقبة وخاضت حربا شعبية ضد الوباء".

وشدد الرئيس الصيني: "الإجراءات التي اتخذناها حتى هذه اللحظة لمكافحة الوباء أتت بنتائج إيجابية. الصين تتمتع بقدرات ضخمة على الاستنفار وبخبرة كبيرة في الرد على الحوادث في قطاع الصحة العامة، وبلادنا واثقة تماما بنفسها وبقدرتها على الانتصار في هذه المعركة ضد انتشار الوباء".

وأوضح أن الخطوات التي قامت بها الصين تمثل "إسهاما ضخما في الأمن الصحي للعالم برمته"، لافتا إلى أن حكومة بلاده تولي أهمية بالغة لصحة وأمن كل المواطنين الأجانب الموجودين في صين، بينهم السعوديون، وستواصل اتخاذ إجراءات فعالة لضمان ظروف ملائمة لعملهم وعيشهم.

وأعرب شي جين بينغ، عن شكره للملك سلمان والسعودية بشكل عام على دعم الصين "في هذه اللحظات الحرجة"، معتبرا أن هذا الموقف أكد الصداقة النزيهة والمستوى العالي للشراكة الاستراتيجية متعددة المستويات بين البلدين.

وتزامنا مع ذلك أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن اليوم الخميس شهد أول حالة لانخفاض عدد المصابين بالنوع الجديد لفيروس "كورونا" في الصين منذ بدء تفشيه.

المصدر: شينخوا + وكالات