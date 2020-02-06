مؤتمر صحفي مشترك بين عباس وأولمرت لإعلان معارضتهما لـ"صفقة القرن"

أفادت القناة العبرية الثانية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت، سيعقد مؤتمرا صحفيا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تزامنا مع مناقشة "خطة ترامب للسلام" بمجلس الأمن.

وأضافت القناة الإسرائيلية، نقلا عن مصادر فلسطينية، اليوم الخميس، أنه من المتوقع أن يعرب أولمرت عن معارضته للخطة، مشيرة إلى أنه سيتحدث مرة أخرى أنه كان على أعتاب اتفاق مع الفلسطينيين في نهاية فترة رئاسته للوزراء.

ووفقا للمصادر ذاتها، فإن ما يعتزم أولمرت قوله، ربما يساعد محمود عباس بحشد دعم دولي واسع لرفض خطة ترامب، لأن رئيس وزراء إسرائيلي سابق سيكون دليلا على أن الفلسطينيين لا يستبعدون التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل كجزء من المفاوضات بين الطرفين.

هذا ومن المنتظر أن يصل الرئيس الفلسطيني عباس إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل، لحضور مناقشات مجلس الأمن بعد نشر الخطة الأمريكية.

ومنذ أن أعلن ترامب خطته للسلام في 28 يناير الماضي، يعمل الرئيس الفلسطيني على حشد معارضة واسعة النطاق في الساحة الدولية، ويوم السبت 1 فبراير أعلن عباس قطع "أية علاقة بما فيها الأمنية" مع تل أبيب والولايات المتحدة مؤكدا تحرره من التزاماته بموجب اتفاقات أوسلو.

المصدر: موقع "i24 news" الإسرائيلي