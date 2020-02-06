ارتفاع أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي رغم تفشي فيروس"كورونا"

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، في ظل تفاؤل المستثمرين بشأن احتمالية القدرة على مكافحة "كورونا"، ما قد يؤدي إلى تعافي الطلب على الوقود في أكبر مستورد للخام في العالم.

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وحسب تقارير غير مؤكدة في احتمالية تصنيع علاج لفيروس "كورونا"، الذي تسبب في وقف وسائل النقل وتقييد النشاط الصناعي في الصين، فقد زاد خام "برنت"، بحلول الساعة 07:35 بتوقيت غرينتش، بواقع 77 سنتا إلى 56.06 دولار للبرميل، بعدما كان قد ارتفع بنسبة 2.4% في الجلسة السابقة.

فيما حققت عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" ارتفاعا بمقدار 95 سنتا، حيث سجلت 51.70 دولار للبرميل، بعد أن أغلقت تعاملات أمس على زيادة نسبتها 2.3%.

ويأتي ذلك في وقت عقدت فيه اللجنة الفنية المشتركة لـ"أوبك+" اجتماعا هذا الأسبوع، لدراسة زيادة تخفيضات الإنتاج بكمية إضافية قدرها 500 ألف برميل يوميا، أو تمديد التخفيضات الحالية لما بعد الشهر القادم، بهدف احتواء تداعيات "كورونا" على الطلب.

يذكر أن أسعار النفط بلغت أعلى مستوياتها هذا العام في 8 يناير الماضي، لكنها تراجعت بأكثر من 20%، بفعل المخاوف المتعلقة بالطلب بعد تفشي فيروس "كورونا".

المصدر: "رويترز"