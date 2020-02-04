النفط يهبط والأسواق بانتظار قرار "أوبك+"

هبطت أسعار النفط خلال تعاملات الاثنين، إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عام، مع تراجع الطلب على الخام في الصين وسط تفشي فيروس "كورونا".

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وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة بنسبة 3.83%، لتبلغ عند التسوية 54.45 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى لها منذ يناير من العام الماضي.

فيما تراجعت عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 2.8% لتسجل عند التسوية 50.12 دولار للبرميل، بعد أن هوت أثناء الجلسة إلى 49.91 دولار وهو أدنى مستوى لها منذ يناير 2019 .

وقال فيل فلين المحلل في شركة "برايس فيوتشرز غروب" في شيكاغو: "لم نشهد تدميرا للطلب بهذا النطاق وبهذه السرعة".

وتعطلت سلاسل الإمدادات في الصين، ثاني أكبر اقتصاد وأكبر مستورد للخام في العالم، مما دفع أكبر شركة لتكرير النفط في البلاد لخفض الإنتاج بنحو 12% الشهر الجاري.

وثمة أدلة على أن الطلب على الوقود في الصين ينخفض مع إلغاء شركات الطيران رحلات لوقف انتشار الفيروس، وتأجيل مقاطعات إعادة فتح مصانع عقب عطلة العام القمري الجديد.

وقد تقدم منظمة "أوبك" وحلفاؤها موعد الاجتماع المقرر في مارس المقبل إلى فبراير الجاري من أجل مناقشة آثار تفشى الفيروس على الطلب. وقالت مصادر في "أوبك+" إنه من المقرر أن تعقد اللجنة الفنية المشتركة اجتماعا لتقييم تأثير الفيروس هذا الأسبوع.

وقالت مصادر لـ "رويترز" إن "أوبك" وحلفاءها في مجموعة "أوبك+" يدرسون خفضا إضافيا قدره 500 ألف برميل يوميا لإنتاجهم النفطي، فيما ذكرت صحيفة "وول ستريت" أن خيارا آخر تجري دراسته سيتضمن خفضا مؤقتا قدره مليون برميل يوميا تنفذه السعودية.

المصدر: "رويترز"