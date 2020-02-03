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"أوبك" تستعد لإنقاذ سوق النفط من الانهيار

مال وأعمال

Reuters
"أوبك" تستعد لإنقاذ سوق النفط من الانهيار
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تبدي منظمة "أوبك"، قلقها من احتمال انهيار أسعار النفط، وقد يدفع ذلك الدول الأعضاء في المنظمة لعقد اجتماع طارئ في الأيام المقبلة، لاتخاذ تدابير تحقيق الاستقرار في السوق.

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ويأتي ذلك، بعد أن أصبح يناير الماضي الشهر الأسوأ في سوق النفط العالمية، منذ زهاء 30 عاما، حيث تراجعت أسعار النفط بنحو 15%.

وتتخوف "أوبك" من التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس "كورونا" في الصين، على الطلب العالمي على الخام، إذ أن انتشار الفيروس يؤثر بشكل قوي على أسواق السلع الأساسية.

من جانبه، قال مصدر في أمانة منظمة "أوبك"، إن اللجنة الفنية لـ أوبك+" قد تجتمع يومي 4 و5 فبراير الجاري، بدلا من اجتماع كان مقررا في 3 مارس القادم.

المصدر: "فيستي"

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