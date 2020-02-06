أردوغان: من يعارض سياساتنا في المنطقة يجهل تاريخنا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن "المعارضة الداخلية التي تنتقد مواقف الحكومة تجاه الأوضاع السائدة في ليبيا وسوريا، تجهل قيم وتاريخ وثقافة الشعب التركي".

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جاء ذلك في خطاب ألقاه أردوغان في ولاية قيريق قلعة، وسط البلاد.

وقال الرئيس التركي: "الذين ينتقدون مواقفنا تجاه ما يحصل في ليبيا، لا يرون كيف تقوم الدول الغربية بإغراق الانقلابين بالسلاح، والذين يعارضون خطوات تركيا المشروعة في المتوسط، يتجاهلون سياسات الطاقة التي تتبعها إسرائيل واليونان وإدارة قبرص الرومية".

ولفت إلى تساؤل بعض الجهات عن سبب تواجد تركيا في ليبيا وسوريا والعراق وشرق المتوسط، مضيفا "هؤلاء لا يدركون تاريخ وثقافة وقيم الأمة التركية".

وتابع "هؤلاء الذين ينتقدون تواجدنا في هذه الدول، يلتزمون الصمت تجاه الذين أتوا إلى سوريا عن بعد آلاف الكيلو مترات وأغرقوا هذا البلد بحمام من الدماء".

وجدد أردوغان تأكيده على أن تركيا عازمة على القيام بكل ما يلزم للحفاظ على مصالحها، وأن أنقرة ستكون موجودة في الميدان وعلى طاولة المفاوضات.

المصدر: ترك برس