مصدر إسرائيلي: تل أبيب تنتظر من السودان فتح مجاله الجوي أمام طائراتها

أكد مصدر إسرائيلي أن اللقاء بين رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، جاء ضمن جهود تل أبيب لتحقيق أهدافها في مجال الطيران.

وذكر المصدر في حديث لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أمس الاثنين، عقب الاجتماع المفاجئ الذي عقد في أوغندا، أن الدولة العبرية تنتظر من السودان فتح مجاله الجوي أمام شركات الطيران الإسرائيلية في المستقبل القريب.





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وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين الإسرائيليين كانوا يعربون منذ وقت طويل عن تطلعهم إلى تحسين العلاقات مع السودان، نظرا لدور الخرطوم في المنطقة وموقعها الجغرافي.

ولفتت الصحيفة إلى أن نتنياهو جعل من تطوير العلاقات مع الدول الإفريقية إحدى أهم أولويات نهجه الخارجي، ونجح العام الماضي في استئناف العلاقات مع تشاد.

وكان مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى قد أكد لوسائل إعلام عبرية في يناير 2019 أن زيارة رئيس تشاد، إدريس ديبي، إلى القدس مهدت الطريق لتطبيع العلاقات مع الدول الإفريقية ذات الأغلبية المسلمة وخاصة السودان ومالي والنيجر.

وأفادت تقارير صحفية حينها بأن الحراك الدبلوماسي الإسرائيلي في إفريقيا يأتي بهدف إقامة مسار جديد للرحلات الجوية إلى أمريكا الجنوبية، موضحة أن استخدام أجواء الدول المعادية تقليديا لإسرائيل، وخاصة تشاد والسودان، سيتيح لتل أبيب تسيير رحلات أكثر مباشرة إلى هذه القارة.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل