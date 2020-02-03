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مقتل مقاتل إيراني مقرب من سليماني في حلب

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مقتل مقاتل إيراني مقرب من سليماني في حلب
RT
المقاتل الإيراني أصغر باشا بور
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نعت وكالة أنباء "دفاع برس" المقاتل الإيراني أصغر باشا بور، وقالت إنه قتل في معارك مع جماعات إرهابية في حلب السورية يوم أمس الأحد.

ووصفت الوكالة المقاتل بأنه "مدافع عن الضريح"، وهو اللقب الذي تطلقه طهران على المتطوعين الإيرانيين الذين يقاتلون في سوريا والعراق تحت رعاية الحرس الثوري الإيراني.

مقتل مقاتل إيراني مقرب من سليماني في حلب

وأضافت الوكالة أن أصغر باشا بور، الذي تعود أصوله إلى مدينة ري جنوب طهران، كان من أوائل المقاتلين الذين رافقوا قاسم سليماني إلى سوريا.

المصدر: RT

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