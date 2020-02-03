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"داعش" يعلن مسؤوليته عن حادث الطعن في لندن

أخبار العالم

Reuters TOBY MELVILLE
موقع حادث الطعن في لندن
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أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم الاثنين، مسؤوليته عن هجوم وقع في جنوب لندن يوم أمس الأحد، وفق ما نقلت "رويترز" عن وكالة "أعماق".

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وأعلنت الشرطة البريطانية الأحد إصابة شخصين باعتداء "إرهابي" بسكين في شارع للتسوق في منطقة سكنية جنوب لندن، مؤكدة مقتل المهاجم.

وقالت إنها على ثقة في أن المشتبه به بتنفيذ هجوم جنوب لندن هو "سوديش أمان" الذي أطلق سراحه من السجن في الآونة الأخيرة، بعدما قضى فترة سجن بسبب "جرائم إرهابية".

وشهدت بريطانيا في السنوات الأخيرة موجة اعتداءات إرهابية، آخرها في 29 نوفمبر الماضي، حين قتل عثمان خان، وهو مدان بالإرهاب وأفرج عنه في ديسمبر 2018، شخصين طعنا بهجوم إرهابي على جسر لندن بريدج.

المصدر: رويترز

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