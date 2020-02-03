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الكشف عن تفاصيل جديدة حول منفذ عملية الطعن في لندن

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الكشف عن تفاصيل جديدة حول منفذ عملية الطعن في لندن
Reuters ANTONIO BRONIC
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أعلنت الشرطة البريطانية، أنها على ثقة في أن المشتبه به بتنفيذ هجوم جنوب لندن هو سوديش أمان الذي أطلق سراحه من السجن في الآونة الأخيرة، بعد أن قضى فترة سجن بسبب "جرائم إرهابية".

وقالت لوسي دورسي، نائبة مساعد مفوض شرطة لندن، إنها واثقة من أن الهجوم كان حادثا معزولا، في إشارة إلى عملية طعن جرح خلالها مهاجم يرتدي حزاما ناسفا مزيفا ثلاثة أشخاص بعد ظهر أمس الأحد جنوب العاصمة البريطانية، قبل أن تطلق الشرطة النار عليه لترديه قتيلا.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية، أن المهاجم خرج من السجن الشهر الماضي بعدما أمضى نصف فترة عقوبته، علما أنه حكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات تقريبا بعد إدانته بتهم نشر مواد دعائية مرتبطة بتنظيم "القاعدة" على مجموعة عائلية في تطبيق "واتس آب".

وحسب صحيفة "الغارديان"، فإن المهاجم اعترف بارتكابه 13 جنحة إرهابية، وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات في 2018 حين كان عمره 18 عاما.

ومساء الأحد وعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بالإعلان في الصباح الباكر من الاثنين عن "تغييرات جوهرية" في طريقة التعامل مع المدانين بجرائم إرهابية.

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 وبعد الهجوم طلبت الحكومة التشدد في الأحكام الصادرة بحق مرتكبي جرائم إرهابية، وإنهاء عمليات الإفراج التلقائية وكذلك الإنهاء التام للإفراج بشروط على المدانين بتهم إرهابية وزيادة موازنة شرطة مكافحة الإرهاب في السنة المالية المقبلة.

وشهدت بريطانيا في السنوات الأخيرة موجة هجمات إرهابية، آخرها في 29 نوفمبر 2019 حين قتل عثمان خان وهو مدان بالإرهاب أفرج عنه في ديسمبر 2018، شخصين طعنا في هجوم إرهابي على جسر "لندن بريدج".

المصدر: "رويترز" + أ ف ب

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