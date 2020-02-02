حادث طعن في لندن تصفه الشرطة بالإرهابي

ذكرت وسائل إعلام بريطانية اليوم الأحد، أن الشرطة أطلقت النار على رجل طعن آخرين في منطقة منطقة ستريتهام جنوب لندن.

ونقلت صحيفة "ديلي تلغراف" عن شهود عيان، سماعهم أصوات 3 طلقات نارية على الأقل، أطلقتها الشرطة على الجاني.

ودعت الشرطة لتجنب الذهاب إلى المنطقة، وقالت على صفحتها الرسمية في "تويتر" إن خدمات الطوارئ تتعامل مع حادث وقع في ستريتهام، ووصفت الحادث بالإرهابي، وقالت: "يعتقد أن الرجل قام بطعن عدد من الأشخاص".

مباشر من لندن بعد حادث طعن تصفه الشرطة بالإرهابي https://t.co/eBpjIRt9Zc — RT Arabic (@RTarabic) February 2, 2020

*INCIDENT*



Please avoid the area while the emergency services deal with the incident in #Streatham



Please follow @metpoliceuk for updates — Metropolitan Police (@metpoliceuk) February 2, 2020

*INCIDENT*



Officers are dealing with an incident in #Streatham



More updates to come, we will share information as we have it. — Lambeth MPS (@LambethMPS) February 2, 2020

المصدر: وكالات