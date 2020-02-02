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حادث طعن في لندن تصفه الشرطة بالإرهابي

أخبار العالم

حادث طعن في لندن تصفه الشرطة بالإرهابي
Reuters
حادثة طعن في العاصمة لندن
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ذكرت وسائل إعلام بريطانية اليوم الأحد، أن الشرطة أطلقت النار على رجل طعن آخرين في منطقة منطقة ستريتهام جنوب لندن.

ونقلت صحيفة "ديلي تلغراف" عن شهود عيان، سماعهم أصوات 3 طلقات نارية على الأقل، أطلقتها الشرطة على الجاني.

ودعت الشرطة لتجنب الذهاب إلى المنطقة، وقالت على صفحتها الرسمية في "تويتر" إن خدمات الطوارئ تتعامل مع حادث وقع في ستريتهام، ووصفت الحادث بالإرهابي، وقالت: "يعتقد أن الرجل قام بطعن عدد من الأشخاص".

المصدر: وكالات

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