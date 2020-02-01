البنتاغون يخصص قواعد عسكرية لاستيعاب المحجور عليهم بسبب "كورونا"

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية استعدادها لتوفير قواعد عسكرية في البلاد لاستيعاب الوافدين الذين قد يخضعون للحجر الصحي في إطار حالة الطوارئ الصحية المعلنة بسبب فيروس "كورونا" الجديد.

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وقال المتحدث باسم البنتاغون جونثان هوفمان عبر "تويتر" اليوم السبت، إن وزير الدفاع مارك إسبر أقر طلبا وجهته وزارة الصحة لتوفير مواقع لاستقبال ألف شخص قد يتم وضعهم قيد الحجر الصحي، إذا اقتضت الضرورة.

.@EsperDOD has approved an RFA from #HHS for housing support for 1,000 people who may need to be quarantined upon arrival from overseas travel due to the novel #coronoravirus. Under the request, DOD will only provide housing support. — Jonathan Rath Hoffman (@ChiefPentSpox) February 1, 2020

وأضاف أن البنتاغون خصص 4 قواعد عسكرية لهذا الغرض، في ولايات كولورادو وكاليفورنيا وتكساس.

The following installations have been selected to assist #HHS evacuation operations, if needed:

-The 168th Regiment, Regional Training Institute, Fort Carson, CO

-Travis Air Force Base, CA

-Lackland Air Force Base, TX

-Marine Corps Air Station Miramar, CA — Jonathan Rath Hoffman (@ChiefPentSpox) February 1, 2020

وأوضح أن كوادر البنتاغون لن يتواصلوا بشكل مباشر مع أي من الأشخاص الذين يفترض نقلهم لتلك القواعد، وأن مساعدة الوزارة ستقتصر فقط على إسكان هؤلاء، بموجب الطلب المقدم.

وسبق أن أعلنت السلطات الأمريكية حالة الطوارئ الصحية العامة تحسبا لانتشار فيروس "كورونا"، وفرضت حظرا على دخول البلاد على جميع الأجانب العائدين من الصين، باستثناء أفراد عائلات المواطنين الأمريكيين وحاملي الإقامة الدائمة.

كما فرضت واشنطن الحجر الصحي الإلزامي لـ14 يوما على جميع الأمريكيين الذين زاروا مقاطعة هوبي الصينية، مركز تفشي الفيروس الجديد، خلال الأسبوعين الماضيين، إضافة إلى خضوع القادمين من المناطق الصينية الأخرى للفحوص الطبية الوقائية.

المصدر: RT + تاس