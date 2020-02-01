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البنتاغون يخصص قواعد عسكرية لاستيعاب المحجور عليهم بسبب "كورونا"

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البنتاغون يخصص قواعد عسكرية لاستيعاب المحجور عليهم بسبب
Global Look Press
مقر وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاغون
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية استعدادها لتوفير قواعد عسكرية في البلاد لاستيعاب الوافدين الذين قد يخضعون للحجر الصحي في إطار حالة الطوارئ الصحية المعلنة بسبب فيروس "كورونا" الجديد.

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وقال المتحدث باسم البنتاغون جونثان هوفمان عبر "تويتر" اليوم السبت، إن وزير الدفاع مارك إسبر أقر طلبا وجهته وزارة الصحة لتوفير مواقع لاستقبال ألف شخص قد يتم وضعهم قيد الحجر الصحي، إذا اقتضت الضرورة. 

وأضاف أن البنتاغون خصص 4 قواعد عسكرية لهذا الغرض، في ولايات كولورادو وكاليفورنيا وتكساس.

وأوضح أن كوادر البنتاغون لن يتواصلوا بشكل مباشر مع أي من الأشخاص الذين يفترض نقلهم لتلك القواعد، وأن مساعدة الوزارة ستقتصر فقط على إسكان هؤلاء، بموجب الطلب المقدم. 

وسبق أن أعلنت السلطات الأمريكية حالة الطوارئ الصحية العامة تحسبا لانتشار فيروس "كورونا"، وفرضت حظرا على دخول البلاد على جميع الأجانب العائدين من الصين، باستثناء أفراد عائلات المواطنين الأمريكيين وحاملي الإقامة الدائمة. 

كما فرضت واشنطن الحجر الصحي الإلزامي لـ14 يوما على جميع الأمريكيين الذين زاروا مقاطعة هوبي الصينية، مركز تفشي الفيروس الجديد، خلال الأسبوعين الماضيين، إضافة إلى خضوع القادمين من المناطق الصينية الأخرى للفحوص الطبية الوقائية. 

المصدر: RT + تاس

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