إصابة جديدة بـ"كورونا" في الولايات المتحدة

أعلنت السلطات الأمريكية تسجيل ثامن إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" 2019-nCoV، في ولاية ماساتشوستس.

إقرأ المزيد

وأكدت مديرية الصحة العامة بالولاية في بيان نشر على موقعها الإلكتروني السبت، أن المصاب هو شاب يبلغ 20 عاما ويعيش في مدينة بوستون وعاد مؤخرا من مدينة ووهان الصينية التي تعتبر مركزا لانتشار الفيروس.

وأضافت أن هذه هي أول إصابة مثبتة بـ"كورونا" في ماساتشوستس، حيث الإصابات السابقة توزعت على ولايات كالفورنا وإلينوي وأريزونا وواشنطن.

وكانت السلطات الأمريكية أعلنت أمس الجمعة حالة الطوارئ الصحية العامة في البلاد اعتبارا من يوم غد الأحد، على خلفية انتشار الفيروس، مما يشمل حظرا مؤقتا على دخول البلاد على الأجانب المشتبه بإصابتهم به.

المصدر: RT