لوبان: بريكست بداية النهاية

اعتبرت مارين لوبان زعيمة حزب "التجمع الوطني" الفرنسي المعارض خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بداية لانهيار الاتحاد وقيام دول أوروبية مستقلة.

وكتبت لوبان على تويتر: "يجب أن يكون يوم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بداية لبناء التحالف الأوروبي للأمم المستقلة، وهو ما ندعو إليه وما تريده الغالبية العظمى من الأوروبيين. سيبقى الاتحاد الأوروبي في التاريخ فشلا فادحا!".

Ce jour de #Brexit doit marquer le début de la construction de l'Alliance européenne des Nations que nous appelons de nos voeux et que les peuples européens souhaitent dans leur grande majorité.



Cette Union européenne restera dans l'Histoire comme un échec retentissant ! MLP pic.twitter.com/waNxnMpDUj — Marine Le Pen (@MLP_officiel) February 1, 2020

المصدر: نوفوستي