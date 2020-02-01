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لوبان: بريكست بداية النهاية

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لوبان: بريكست بداية النهاية
Sputnik
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اعتبرت مارين لوبان زعيمة حزب "التجمع الوطني" الفرنسي المعارض خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بداية لانهيار الاتحاد وقيام دول أوروبية مستقلة.

وكتبت لوبان على تويتر: "يجب أن يكون يوم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بداية لبناء التحالف الأوروبي للأمم المستقلة، وهو ما ندعو إليه وما تريده الغالبية العظمى من الأوروبيين. سيبقى الاتحاد الأوروبي في التاريخ فشلا فادحا!".

المصدر: نوفوستي

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