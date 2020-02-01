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"كورونا" يعطل القطار السريع في تل أبيب

أخبار العالم

Reuters Baz Ratner
مراسم إطلاق مشروع بناء قطار خفيف في منطقة تل أبيب عام 2017
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أعلنت إسرائيل أنها لن تستقبل القادمين من الصين، إلا بعد مرور أسبوعين على مغادرتها، خشية تفشي فيروس "كورونا" الجديد.

وقالت سلطة السكان والهجرة، التابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية، إنها "ستغلق كافة المعابر البحرية والبرية، خصوصا معبر ألنبي مع الأردن، أمام الأشخاص ممن ليسوا مواطني إسرائيل، الذين مكثوا في الصين لمدة 14 يوما، قبل وصولهم إلى المعبر الحدودي". 

ويؤثر مثل هذا القرار، على سير الأعمال في بناء قطار خفيف في منطقة تل أبيب وضواحيها، المعروفة باسم "غوش دان" المكتظة. والعديد من عمال هذا المشروع هم مواطنون صينيون، غادروا إلى ديارهم حاليا للاحتفال بالعام الجديد هناك.

وأوقفت الخطوط الجوية الإسرائيلية رحلاتها إلى الصين، كما أعلن وزير الصحة الإسرائيلي عن عدم استقبال الطائرات القادمة من الصين، ما ينذر بعدم قدرة العمال على العودة إلى العمل.

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وأعربت إدارة المشروع عن قلقها من هذه التطورات، مشيرة إلى أن العمال الصينيين يعملون في جميع المهن في مواقع العمل، محذرة من أن يؤدي غيابهم إلى تأخير في إنهاء هذا المشروع.

وحذرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، المواطنين من السفر إلى الصين، داعية رعاياها هناك إلى مغادرة البلاد في أقرب وقت ممكن. وأشارت الوزارة إلى أنه وعلى الرغم من إلغاء الرحلات الجوية المباشرة بين الصين وإسرائيل، إلا أنه مازال بالإمكان مغادرة الصين عبر الرحلات المتوجهة إلى أوروبا أو آسيا، ومن هناك إلى إسرائيل.

المصدر: i24NEWS

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