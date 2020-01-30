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تقرير يشكف أرباح أغنى نجمة "تيك توك" (صور)

مجتمع

تقرير يشكف أرباح أغنى نجمة
www.tiktok.com/@lorengray
لورين غراي
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سلط تقرير أعده موقع Online Casinos الضوء على حجم الأرباح التي تحققها المراهقة الأمريكية لورين غراي نجمة تطبيق "تيك توك" الشهير لمشاركة الفيديوهات القصيرة، مقابل نشر منشور مدفوع.

وأظهر التقرير أن أرباح لورين غراي التي يبلغ عدد متابعيها على "تيك توك" 35 مليون شخص، يمكن أن تصل إلى 175 ألف دولار لكل مقطع فيديو مدفوع مدته 60 ثانية تنشره، وهذا المبلغ يساوي 265 ضعف متوسط ​​الراتب الأسبوعي في البلاد. 

وولدت الفتاة البالغة 17 عاما في مدينة بوتستاون بولاية بنسلفانيا الأمريكية وانتقلت لاحقا إلى لوس أنجلوس.

تقرير يشكف أرباح أغنى نجمة
Loren Gray/Instagram

وفي بداية نشاطها في الإنترنت اكتسبت لورين شهرتها عبر حسابها الموسيقي loren gray، لتصبح فيما بعد ممثلة وعارضة وراقصة.

وخلال العام الماضي تدفق الملايين من المستخدمين الجدد على "تيك توك" وهي النسخة العالمية من تطبيق "دويين" الصيني، ويضم الآن أكثر من 1.5 مليار مستخدم حول العالم، غالبيتهم من المراهقين. 

تقرير يشكف أرباح أغنى نجمة
Loren Gray/Instagram
@lorengray

u should watch ur mouth

♬ LOREN USED OMG SKFJSJ - ryan_ghost

المصدر: صحيفة "ديلي ستار"

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