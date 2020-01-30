تقرير يشكف أرباح أغنى نجمة "تيك توك" (صور)

سلط تقرير أعده موقع Online Casinos الضوء على حجم الأرباح التي تحققها المراهقة الأمريكية لورين غراي نجمة تطبيق "تيك توك" الشهير لمشاركة الفيديوهات القصيرة، مقابل نشر منشور مدفوع.

وأظهر التقرير أن أرباح لورين غراي التي يبلغ عدد متابعيها على "تيك توك" 35 مليون شخص، يمكن أن تصل إلى 175 ألف دولار لكل مقطع فيديو مدفوع مدته 60 ثانية تنشره، وهذا المبلغ يساوي 265 ضعف متوسط ​​الراتب الأسبوعي في البلاد.

وولدت الفتاة البالغة 17 عاما في مدينة بوتستاون بولاية بنسلفانيا الأمريكية وانتقلت لاحقا إلى لوس أنجلوس.

Loren Gray/Instagram

وفي بداية نشاطها في الإنترنت اكتسبت لورين شهرتها عبر حسابها الموسيقي loren gray، لتصبح فيما بعد ممثلة وعارضة وراقصة.

وخلال العام الماضي تدفق الملايين من المستخدمين الجدد على "تيك توك" وهي النسخة العالمية من تطبيق "دويين" الصيني، ويضم الآن أكثر من 1.5 مليار مستخدم حول العالم، غالبيتهم من المراهقين.

Loren Gray/Instagram

المصدر: صحيفة "ديلي ستار"