نتنياهو يشكر بوتين على عفوه

عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن شكره للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على عفوه عن الإسرائيلية نعمة يساكر التي حكمت في روسيا بالسجن 7 سنوات بتهمة تهريب المخدرات.

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وقال نتنياهو في بداية لقائه مع بوتين اليوم في الكرملين: "أود أن أشكركم نيابة عن الشعب الإسرائيلي بأسره على القرار السريع بالإفراج عن نعمة يساكر".

وذكّر نتنياهو بالمفاوضات التي جرت بين لجنة أورواسيا وإسرائيل حول إقامة منطقة تجارة حرة، فقال بوتين: "علاقاتنا الثنائية تتطور في مجال الاقتصاد والعلاقات الإنسانية".

وشكر بوتين نتنياهو مرة أخرى على تنظيم حفل افتتاح النصب التذكاري لضحايا حصار لينينغراد في إسرائيل، والحفاوة التي حظي بها بوتين في إسرائيل مؤخرا خلال المنتدى الدولي لإحياء ذكرى محرقة اليهود.

المصدر: "إنترفاكس"