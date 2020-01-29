بوتين يعفو عن إسرائيلية

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بالعفو عن المواطنة الإسرائيلية نعمة يساكر، المدانة في روسيا بتهمة تهريب المخدرات والمحكوم عليها بالسجن لمدة 7 سنوات ونصف.

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وجاء في المرسوم الرئاسي الذي نشره المكتب الإعلامي للكرملين اليوم الأربعاء: "إذ نسترشد بمبادئ الإنسانية، نقرر منح العفو لنعمة يساكر المولودة في العام 1993 والمدانة في 11 أكتوبر 2019 بفعل قرار صادر عن محكمة مدينة خيمكي التابعة لمقاطعة موسكو".

وأكد أن المرسوم يسري من تاريخ صدوره.

Tass

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن شكره للرئيس الروسي، على إخلاء سبيل نعمة يساكر، قائلا عبر تغريدة: "أشكر صديقي الرئيس بوتين على منحه العفو عن نعمة يساكر. أتطلع إلى لقائنا غدا، حيث سنناقش خلاله صفقة القرن وآخر التطورات في المنطقة".

מודה לידידי הנשיא פוטין על מתן החנינה לנעמה יששכר.

אני מצפה לפגישתנו מחר בה נשוחח על עסקת המאה ועל ההתפתחויות האחרונות באזור. — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) January 29, 2020

فيما نقلت وكالة "إنترفاكس" عن مصدر مطلع، قوله إن الإسرائيلية المفرج عنها ستغادر روسيا على متن الطائرة التي ستقل نتنياهو إلى موسكو غدا الخميس.

يذكر أن نعمة يساكر البالغة 25 عاما، اعتقلت في 9 أبريل الماضي، في منطقة الترانزيت بمطار "شيريميتيفو" في موسكو، خلال رحلتها من نيودلهي إلى تل أبيب، بعد أن تم العثور في حقيبتها على 9.6 غرام من مخدر الحشيش.

واعترفت يسكار أمام المحكمة بنقل المادة المدرجة في قائمة للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية وسلائفها الكيميائية المحظورة في روسيا.

وقالت يساكر حينذاك إن كمية الحشيش المضبوطة معها كانت للاستخدام الشخصي فقط، دون قصد التهريب.

وفي 15 أكتوبر الماضي، توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بطلب إلى الرئيس الروسي، للعفو عن يسكار، فيما أُطلقت في إسرائيل حملة واسعة لإطلاق سراحها.

والتقى بوتين في الـ23 من يناير أثناء زيارته لإسرائيل، والدة يسكار وطمأنها بشأن مصير ابنتها بالقول: "سيكون كل شيء على ما يرام".

المصدر: RT + وكالات





