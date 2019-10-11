السجن 7.5 سنة لمهربة مخدرات إسرائيلية في روسيا

حكمت محكمة مدينة خيمكي في روسيا، اليوم، بالسجن لمدة 7.5 سنة على الإسرائيلية -الأمريكية نعمة يساكر، بعد إدانتها بتهمة حيازة المخدرات ومحاولة تهريبها.

وقال ألكسندر تايتس محامي الدفاع عنها، في حديث لوكالة "نوفوستي"، إن المحكمة أدانتها بالتهمة وفقا للمادة 228 الجزء رقم 1، والجزء رقم 2 من المادة 229، من قانون العقوبات الجنائية الروسي. وأضاف، أنه سيستأنف الحكم أمام محكمة مقاطعة موسكو.

تم اعتقال الإسرائيلية نعمة يساكر، البالغة من العمر 25 عاما، في 9 أبريل من هذا العام في منطقة الترانزيت بمطار شيريميتيفو، عندما كانت متوجهة من دلهي إلى تل أبيب، وذلك بعد العثور على حوالي تسعة غرامات من المخدرات في حقيبتها.

وأقرت الفتاة، بذنبها أمام المحكمة، وقالت إنها كانت تحمل المخدرات، لكنها نفت أن تكون مهربة.

في وقت سابق، قال ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه ناقش قضية هذه الفتاة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "وطلب منه تخفيف العقوبة وتحسين شروط احتجازها".

ونددت إسرائيل بحكم المحكمة الروسية، ووصفته بـ "القاسي وغير المتناسب مع الجرم".

وقالت إسرائيل إن موسكو تجاهلت مناشداتها بالتعامل مع القضية بشكل مختلف.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية، أن نعمة يساكر لم يكن لديها أي سجل إجرامي لدى اعتقالها في مطار موسكو قبيل توجهها إلى إسرائيل.

المصدر: وكالات