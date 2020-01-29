وكالة أمن الطيران الأوروبية تلغي حظر الطيران فوق الأجواء الإيرانية والعراقية

ألغت وكالة أمن الطيران الأوروبية، قرار الحظر على الطيران في الأجواء الإيرانية الذي كانت قد فرضته، بعد إسقاط الطائرة الأوكرانية فوق طهران.

وقالت وكالة سلامة الطيران الأوروبية في بيان، إن "جلسة مجموعة الاتحاد الأوروبي المتكاملة لتقييم مخاطر الطيران، في 28 من الشهر الجاري، لتقييم آخر البيانات المتعلقة بسلامة الرحلات التجارية فوق العراق وإيران، خلصت إلى سحب التوصيات الصادرة بتاريخي 8 و11 من الشهر، بتجنب كافة أنواع الطيران فوق الأجواء العراقية والإيرانية، كإجراء احترازي"​​​.

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وكانت طائرة ركاب من طراز "بوينغ737" تابعة لشركة "خطوط الطيران الدولي الأوكرانية"، أسقطت بصاروخ إيراني عن طريق الخطأ، فجر يوم 8 يناير الجاري، بعد إقلاعها بدقائق من مطار الإمام الخميني الدولي في طهران، وكانت متوجهة إلى كييف، ما أسفر عن مصرع العشرات.

المصدر: وكالات