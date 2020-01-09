 
مباشر
عاجل
التحالف الدولي ضد "داعش" يعلق حاليا أنشطته العسكرية بالعراق للتركيز على حماية القواعد

تداعيات الوضع فوق الأجواء الإيرانية العراقية على أسعار تذاكر الطيران

مال وأعمال

تداعيات الوضع فوق الأجواء الإيرانية العراقية على أسعار تذاكر الطيران
Sputnik
تداعيات الوضع فوق الأجواء الإيرانية العراقية على أسعار تذاكر الطيران
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n1g2

قد يتساءل البعض عن مدى تأثير تعليق شركات الطيران رحلاتها فوق الأجواء الإيرانية والعراقية على أسعار التذاكر، إذ أن عددا من الشركات قررت الالتفاف كإجراء احترازي عقب الضربة الإيرانية.

إقرأ المزيد
روحاني لجونسون: إذا ارتكبت أمريكا أي خطأ آخر تجاه إيران ستتلقى ردا أكثر خطورة
روحاني لجونسون: إذا ارتكبت أمريكا أي خطأ آخر تجاه إيران ستتلقى ردا أكثر خطورة

وفي هذا الشأن يقول المدير العام لموقع "أفيابورت"، المتخصص في مجال الطيران، أوليغ بانتيلييف، إن الالتفاف حول مناطق معنية من الشرق الأوسط قد يساهم في ارتفاع أسعار تذاكر شركات الطيران الروسية أو إلغاء رحلات إلى عدد من الوجهات.

وكانت الوكالة الروسية للنقل الجوي قد أوصت شركات الطيران الروسية بتعليق التحليق فوق الأجواء الإيرانية والعراقية وسلطنة عمان والخليج عقب تنفيذ إيران ضربات لقاعدتين عسكريتين تضمان جنودا أمريكيين في العراق.

إلا أن الخبير أضاف، أنه من السابق لأوانه تقييم خسائر شركات الطيران من الالتفاف فوق مناطق في الشرق الأوسط، إذ أن الموقف يتجه نحو التهدئة بين طهران وواشنطن.

إقرأ المزيد
شركة النفط الوطنية البرازيلية تأمر سفنها بالابتعاد عن هرمز
شركة النفط الوطنية البرازيلية تأمر سفنها بالابتعاد عن هرمز

وعن أسباب ارتفاع أسعار تذاكر الطيران، أشار الخبير إلى عوامل مثل ارتفاع استهلاك الوقود بسبب بعد المسافة وزيادة النفقات المتعلقة بالعمالة بالإضافة لخدمات الملاحة الجوية.

يذكر أن شركات طيران بينها الخطوط الجوية الفرنسية "إير فرانس" و"لوفتهانزا" أعلنت بعد ساعات على الضربات التي وجهتها إيران للقاعدتين عن تعليق رحلاتها فوق الأجواء الإيرانية والعراقية.

كذلك حظرت الوكالة الفدرالية للطيران المدني الأمريكية اعتبارا من مساء الثلاثاء الماضي على الطائرات المدنية الأمريكية التحليق فوق العراق وإيران والخليج بعد إطلاق الصواريخ.

المصدر: "نوفوستي"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تعرف على القواعد العسكرية الأمريكية في العراق