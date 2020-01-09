شركة النفط الوطنية البرازيلية تأمر سفنها بالابتعاد عن هرمز

أصدرت شرطة النفط الحكومية البرازيلية "بتروبراس" أمرا لناقلاتها بالابتعاد عن مضيق هرمز، نظرا لتصعيد التوتر بين إيران والولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

وأكدت الشركة في بيان أصدرته أمس الأربعاء أن قرار تجنب المرور عبر المضيق، الذي يعد إحدى أبرز بؤر التوتر بين واشنطن وطهران في المنطقة، جاء بالتنسيق مع قيادة البحرية ولن يؤثر على إمدادات الوقود في البرازيل.

ويأتي ذلك في أعقاب شن إيران ضربات صاروخية على مواقع للقوات الأمريكية في العراق انتقاما لاغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني بغارة أمريكية على طريق مطار بغداد مؤخرا، في تصعيد ملموس من حدة التوتر في الشرق الأوسط.

المصدر: رويترز