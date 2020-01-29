تركيا تستعد لإجلاء رعاياها من الصين

قال السفير التركي في بكين، أمين أونين ،اليوم الأربعاء، إن بلاده ستجلي 32 مواطنا تركيا وعائلاتهم من ووهان الصينية، مركز تفشي فيروس كورونا القاتل.

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وأضاف أونين لتلفزيون "إن.تي.في" أن تركيا قدمت الطلبات اللازمة إلى المسؤولين الصينيين لإجلاء المواطنين الأتراك، مشيرا إلى أنه لم يتم تشخيص إصابة أي منهم بالفيروس.

وتابع: "نحن على اتصال بجميع مواطنينا.. سنعيدهم في أسرع وقت ممكن.. على متن طائرة طبية أو طائرة مجهزة بالشكل اللازم. ستكون هناك إجراءات حجر صحي محددة عند وصولهم إلى تركيا".

وقالت لجنة الصحة الوطنية الصينية إن عدد الوفيات ارتفع بواقع 26 أمس الثلاثاء إلى 132 ، أغلبهم في إقليم هوبي الذي يخضع للعزل فعليا، بينما قفز عدد حالات الإصابة بواقع 1459 إلى 5974 حالة.

وبذلك يتجاوز عدد الإصابات في الصين عدد المصابين بمرض التهاب الجهاز التنفسي الحاد (سارس) الذي بلغ 5327 حالة. وقتل سارس، وهو سلالة أخرى من كورونا، حوالي 800 شخص في عامي 2002 و2003.

المصدر: رويترز