ارتفاع عدد ضحايا فيروس "كورونا" الجديد بالصين إلى 132 حالة وفاة و5974 مصابا

ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا في الصين إلى 132 حالة وفاة وعدد حالات الإصابة 5974 حالة، بحسب ما أعلنت عنه اللجنة الوطنية للصحة في الصين.

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وقالت اللجنة (وزارة الصحة) في بيانها الأربعاء: " لدينا معلومات تؤكد تسجيل 1459 حالة جديدة، فضلا عن تسجيل 26 حالة وفاة (25 بمقاطعة هوبي، وحالة واحدة بمقاطعة ووهان) ليصل عدد الوفيات في الصين إجمالا إلى 132 حالة، وعدد حالات الإصابة إلى 5974 حالة، وإن 45 شخصا خرجوا من المستشفى معافين تماما بعد المعالجة​​".

هذا وقد اتخذت السلطات الصينية العديد من التدابير، إلا أن الفيروس يواصل الانتشار في البلاد.

ووصفت منظمة الصحة العالمية فيروسات كورونا، أو الفيروسات التاجية، بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة".

وتشمل الأعراض الشائعة للعدوى الحمى والسعال وضيق التنفس. وفي الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة والفشل الكلوي، وحتى الموت.

وتنتقل الفيروسات التاجية بين الحيوانات والأشخاص، وهناك العديد من الفيروسات التاجية المعروفة التي تنتشر حاليا بين الحيوانات، والتي لم تصب البشر بعد.

المصدر: وكالات