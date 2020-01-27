غانتس بعد لقائه ترامب: "صفقة القرن" حدث تاريخي وسأعمل على تطبيقها

أشاد زعيم المعارضة الإسرائيلية، بيني غانتس، بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط، متعهدا بتنفيذها في حال فوزه في الانتخابات الإسرائيلية المقررة في مارس المقبل.

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وقال غانتس الذي يتزعم تحالف "أزرق-أبيض" المعارض، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الاثنين بعد اجتماعه مع الرئيس الأمريكي، إن "خطة الرئيس (ترامب) للسلام مهمة وتمثل حدثا تاريخيا.. سأعمل بعد الانتخابات مباشرة على تطبيقها من داخل حكومة إسرائيلية مستقرة وفاعلة وجنبا إلى جنب مع الدول الأخرى في منطقتنا"، حسب وكالة "رويترز".

وأضاف غانتس أنه تطرق في لقائه مع ترامب إلى مواضيع مهمة بالنسبة لأمن إسرائيل ومستقبلها، مشيرا إلى حديث دار أيضا حول "أهمية الحوار مع الفلسطينيين ومع العاهل الأردني خاصة"، وفقا لقناة "13" الإسرائيلية.

وأعرب غانتس عن شكرهع للرئيس الأمريكي على "دعمه لإسرائيل في مواجهة إيران وعلى اعترافه بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس".

وأجرى غانتس وخصمه السياسي الأبرز، رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، لقائين منفصلين بالرئيس الأمريكي في البيت الأبيض اليوم الاثنين، لبحث تفاصيل ما يسمى بـ" صفقة القرن" التي تعتزم الإدارة الأمريكية نشر تفاصيلها مساء غد الثلاثاء.

وكان غانتس قد أكد قبل توجه إلى واشنطن، أنه يتطلع إلى لقاء ترامب، قائلا إنه والرئيس الأمريكي "سيقومان بكتابة التاريخ"، مضيفا أن "خطة الصفقة تُعنى بضمان أمن إسرائيل والاستراتيجيات الإقليمية".

المصدر: وكالات