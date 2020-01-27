تل أبيب: نتنياهو وترامب تحدثا عن خطة السلام مع التركيز على الملف الإيراني

تصدر الملف الإيراني المحادثات التي أجراها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في واشنطن، اليوم الاثنين.

إقرأ المزيد

ونقل مكتب نتنياهو عن مصادر في الوفد المرافق له في واشنطن، أن لقاءه مع ترامب كان "ممتازا". وبحسب المصادر فإن الزعيمين تحدثا عن خطة السلام الأمريكية التي ستطرح غدا، "لكن معظم اللقاء خصص لمناقشة الملف الإيراني. وعلى هذه الخلفية، تحدث رئيس الوزراء نتنياهو والرئيس ترامب عن ضرورة التصدي للعدوان الإيراني وعن الجهود الإيرانية لامتلاك النووي وعن ضرورة مواصلة الضغوط التي تمارس على إيران على جميع الجبهات".

وفي سياق متصل، "تحدث الزعيمان بشكل مطول عن تعزيز الردع والتأثير الأمريكيين في أعقاب تصفية سليماني والفرص التي طرأت في المنطقة".

وأضاف المكتب أن نتنياهو وترامب تحدثا أيضا عن المحكمة الجنائية الدولية وعن "الحاجة لمكافحة محاولتها اتهام إسرائيل ودول ديمقراطية أخرى بارتكاب جرائم حرب".

وفي وقت سابق من اليوم، عقد الجانبان الأمريكي والإسرائيلي لقاء في البيت الأبيض، أعلن ترامب خلاله أنه سينشر خطته للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة إعلامية تحت مسمى "صفقة القرن"، في الساعة 12:00 بتوقيت واشنطن (17:00 بتوقيت غرينيتش) يوم الثلاثاء.

المصدر: RT