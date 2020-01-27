رويترز: قراصنة يعملون لصالح الحكومة التركية نفذوا هجمات إلكترونية ضد حكومات بأوروبا والشرق الأوسط

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، الاثنين، في تقرير خاص، أن قراصنة إنترنت يعملون لحساب الحكومة التركية نفذوا هجمات إلكترونية تستهدف حكومات في أوروبا والشرق الأوسط.

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وهاجم القراصنة، وفق "رويترز"، ما لا يقل عن 30 منظمة، بينها وزارات وسفارات وأجهزة أمنية، ومن بين المؤسسات المستهدفة، خدمات البريد الإلكتروني للحكومة القبرصية واليونانية، بالإضافة إلى مستشار الأمن القومي للحكومة العراقية.

وتتضمن الهجمات اعتراض حركة الإنترنت إلى مواقع المستهدفين، ما قد يمكن القراصنة من الوصول غير المشروع إلى شبكات الهيئات الحكومية وغيرها من المنظمات.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين بريطانيين ومسؤول أمريكي واحد، أن النشاط يحمل بصمات عملية تجسس عبر الإنترنت مدعومة من الدولة أجريت لتعزيز المصالح التركية.

وقال المسؤولون إن الخلاصة استندت إلى 3 عناصر: أولا هويات المستهدفين ومواقعهم، التي شملت حكومات البلدان ذات الأهمية الجغرافية والسياسية لتركيا؛ ثانيا أوجه التشابه مع الهجمات السابقة التي يقولون إنها استخدمت بنية تحتية مسجلة من تركيا؛ وثالثا المعلومات الواردة في تقييمات المخابرات السرية والتي امتنعوا عن كشف المزيد من التفاصيل عنها.

وأضاف المسؤولون أنه لم يكن من الواضح من هم الأفراد أو المنظمات المحددة المسؤولة، ولكنهم يعتقدون أن موجات الهجمات كانت مرتبطة فيما بينها لأن المهاجمين استخدموا خوادم البنية الأساسية نفسها.

وكانت حكومة قبرص تراجعت الأسبوع الماضي عن اتهامها لسلطات تركيا بسرقة بيانات تقنية ساعدتها في مباشرة التنقيب عن الموارد الطبيعية قبالة سواحل الجزيرة شرق المتوسط.

وصرح المتحدث باسم الحكومة القبرصية، كيرياكوس كوشوس، في حديث لوكالة "أسوشيتد برس" اليوم الخميس، بأن استخدامه كلمة "السرقة" في تصريحات أدلى بها أمس إلى قناة ERT اليونانية لم يكن سوى "زلة لسان"، مقرا بأنه لم تكن هناك أي عملية سرقة بينات.

يتبع..