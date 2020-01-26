غارة إسرائيلية على غزة بعد إطلاق قذيفة من القطاع باتجاه إسرائيل

أفاد مراسل RT بأن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف، مساء اليوم الأحد، موقعا في قطاع غزة، وذلك بعد إعلان الجيش عن إطلاق قذيفة من داخل القطاع باتجاه الدولة العبرية.

وقال المراسل إن الغارة استهدفت موقع صوفا شرق مدينة رفح بقطاع غزة بصاروخين، مضيفا أن الطائرات الحربية الإسرائيلية تحلق بكثافة في أجواء قطاع غزة.

#عاجل قبل قليل تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع #غزة باتجاه #إسرائيل والتي سببت تفعيل تطبيق الجبهة الداخلية في منطقة مفتوحة فقط — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 26, 2020

من جانبه، قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن "طائرة عسكرية أغارت على موقع تابع لمنظمة حماس الإرهابية" في جنوب قطاع غزة.

وأضاف أن الغارة نفذت "ردا على إطلاق القذيفة الصاروخية والبالونات المتفجرة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل في وقت سابق اليوم".

وفي وقت سابق من اليوم، قال أدرعي، في بيان: "قبل قليل تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، والتي سببت تفعيل تطبيق الجبهة الداخلية في منطقة مفتوحة فقط".

وفي ليل السبت إلى الأحد، استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي مواقع تابعة للفصائل الفلسطينية في مدينة خانيونس جنوب القطاع، وذلك بعد إطلاق بالونات متفجرة من داخل غزة.

المصدر: RT