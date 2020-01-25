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إسرائيل تستهدف مواقع في قطاع غزة بغارات جوية

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إسرائيل تستهدف مواقع في قطاع غزة بغارات جوية
Reuters Ibraheem Abu Mustafa
أعمدة دخان وألسنة نيران تتصاعد من موقع غارة للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة
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أفاد مراسل RT في غزة، بأن طيران القوات الإسرائيلية شن، الليلة، غارات جوية استهدفت مواقع تابعة للفصائل الفلسطينية في مدينة خانيونس جنوب القطاع.

وأوضح المراسل أن ضربة جوية طالت موقع فجر التابع لـ"سرايا القدس"، الجناح المسلح لحركة "الجهاد الإسلامي"، على مفترق المطاحن، إضافة إلى موقع آخر شمال غرب المدينة.

كما استهدفت الطائرات الإسرائيلية موقع الخيالة التابع لـ"كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، في منطقة معا شرق المدينة ذاتها.

وتحدث مراسلنا عن حركة نشطة للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء غزة، مشيرا إلى أن الفصائل الفلسطينية بدأت بإخلاء جميع المواقع وبشكل واسع وسريع.

وأوضح المراسل أن الغارات جاءت بعد إطلاق بالونات متفجرة من داخل غزة، لافتا إلى أنه لم يطلق أي صاروخ من داخل القطاع هذه الليلة.

المصدر: RT

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