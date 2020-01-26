ترامب ردا على ظريف: لا، شكرا!

رفض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب إجراء مفاوضات مع إيران، ردا على إعلان طهران استعدادها لاستئناف المفاوضات في حال غيرت واشنطن سياستها تجاهها ورفعت العقوبات.

وزیر امور خارجه ایران می گوید ایران خواستار مذاکره با ایالات متحده است اما می خواهد که تحریم ها برداشته شود. @FoxNews@OANN نه، مرسی! https://t.co/fWdjR1DcUc — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2020

وقال ترامب في تغريدة على "تويتر"، مساء السبت، نشرها باللغتين الإنجليزية والفارسية، إن "وزير الخارجية الإيراني، صرح بأن إيران ترغب في إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتريد رفع العقوبات. لا، شكرا".

ويأتي تصريح ترامب ردا على ظريف، الذي أكد أمس السبت أن طهران لا تستبعد التفاوض مع واشنطن حتى بعد اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني، شرط أن تغير نهجها وترفع العقوبات.

المصدر: وكالات