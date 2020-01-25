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ظريف: لا نستبعد التفاوض مع واشنطن حتى بعد اغتيال سليماني شرط أن تغير نهجها وترفع العقوبات

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ظريف: لا نستبعد التفاوض مع واشنطن حتى بعد اغتيال سليماني شرط أن تغير نهجها وترفع العقوبات
Reuters
محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني
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قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، السبت، إن طهران لا نستبعد التفاوض مع واشنطن حتى بعد اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني، شرط أن تغير نهجها وترفع العقوبات.

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وأضاف ظريف في حديث إلى صحيفة "دير شبيغل" الألمانية، أن اغتيال سليماني هو بداية انسحاب القوات الأمريكية من العراق وربما من المنطقة، مشيرا إلى أن 
 إيران ألحقت الكثير من الأذى بالولايات المتحدة.

وقال إن "الولايات المتحدة وبكل قوتها العسكرية لم تتمكن من منع الصواريخ الإيرانية من استهداف القواعد الأمريكية في العراق".

واستهدفت إيران قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، يوم 8 يناير، ردا على اغتيال سليماني بغارة جوية أمريكية.

المصدر: RT

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