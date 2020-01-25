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هليكوبتر أمريكية تهبط اضطراريا على المياه جنوب اليابان

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هليكوبتر أمريكية تهبط اضطراريا على المياه جنوب اليابان
Reuters
هليكوبتر من طراز MH-60
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هبطت طائرة هليكوبتر من طراز MH-60، تابعة للبحرية الأمريكية، اليوم السبت، اضطراريا، على مياه البحر في جنوب اليابان.

وأشارت وكالة "كيودو"، إلى أن الحادث وقع على بعد 150 كم شرق ساحل ولاية أوكيناوا في أقصى جنوب اليابان.

ووفقا للوكالة، قامت سفن خفر السواحل اليابانية، بإنقاذ جميع أفراد طاقم المروحية الأمريكية الخمسة، وتم نقلهم إلى الشاطئ سالمين.

ولم يصدر حتى الآن، أي تعليق عن الجيش الأمريكي، كذلك لم ترد أي تفاصيل عن أسباب الحادث.

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في السنوات الأخيرة، تزايدت وتيرة الحوادث الجوية الخفيفة، بمشاركة الطائرات الحربية، مما يتسبب بقلق شديد من جانب السكان المحليين.

وغالبا ما تكون هذه الحوادث، مرتبطة بطائرات سلاح الجو الأمريكي، المنتشرة في الأراضي اليابانية، ولكن هناك حوادث بمشاركة طائرات قوات الدفاع الذاتي اليابانية.

المصدر: تاس

 

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