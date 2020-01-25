فيروس كورونا يصل إلى ماليزيا والإعلان رسميا عن اكتشاف 3 إصابات

أكد وزير الصحة الماليزي، دزلكفلي أحمد، اليوم السبت، اكتشاف 3 إصابات بفيروس كورونا، وهي الأولى في الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا.

وقال وزير الصحة إن الأشخاص الثلاثة المصابين كانوا على صلة بالرجل البالغ من العمر 66 عاما، والذي أكدت السلطات الصحية السنغافورية أنه ثبتت إصابته بالفيروس.

والغالبية العظمى من حالات الإصابة وكل حالات الوفاة المؤكدة حتى الآن كانت في الصين، ولكن تم أيضا اكتشاف الفيروس في تايلاند، وفيتنام، وسنغافورة، واليابان، وكوريا الجنوبية، وتايوان، ونيبال، وفرنسا والولايات المتحدة، واستراليا.

وأعلنت الصين اليوم السبت أن 41 شخصا توفوا حتى الآن بسبب هذا الفيروس، فيما أُصيب أكثر 1300 شخص على مستوى العالم في الوقت الذي سارعت فيه السلطات الصحية في شتى دول العالم لمنع انتقال الفيروس إليها.

ويمكن أن يسبب فيروس كورونا الجديد الالتهاب الرئوي، الذي قد يكون قاتلا في بعض الحالات.

المصدر: رويترز