تسجيل حالة ثانية للإصابة بنوع جديد من "كورونا" في الولايات المتحدة

أعلنت السلطات الأمريكية عن تسجيل حالة ثانية للإصابة بنوع جديد من فيروس "كورونا" في أراضي الولايات المتحدة.

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وقالت مصلحة مراكز مكافحة الأمراض والوقاية، في بيان أصدرته اليوم الجمعة، إن الأطباء سجلوا إصابة بالفيروس لدى شخص قدم إلى مدينة شيكاغو الأمريكية من مدينة يوهان الصينية، التي تعتبر مصدرا لتفشي السلالة الجديدة.

وأوضحت المصلحة أنها وضعت 63 شخصا من 22 ولاية أمريكية قيد الفحص الطبي، وتم حتى الآن تأكيد حالتين للإصابة بالفيروس، فيما حددت التحليلات عدم وجود أعراضه لدى 11 آخرين.

وأكدت السلطات الصينية، في وقت سابق، تفشي نوع جديد من فيروس "كورونا"، منذ أواخر ديسمبر العام الماضي، أطلق عليه اسم "2019-nCoV" ويتسبب بمرض الالتهاب الرئوي.

وحتى مساء الجمعة، سجلت الصين أكثر من 830 حالة إصابة مؤكدة بالنوع الجديد لفيروس "كورونا" بينها 26 حالة وفاة، كما ظهرت حالات مؤكدة في الولايات المتحدة وسنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية وفيتنام وتايلاند وهونغ كونغ وماكاو وتايوان.

المصدر: رويترز + وكالات