"الصحة العالمية" تقرر عدم إعلان حالة الطوارئ دوليا بسبب انتشار نوع جديد من "كورونا" في الصين

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن انتشار نوع جديد من فيروس "كورونا" في الصين يمثل حالة طارئة بالنسبة للصين، لكن ليس للعالم.

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وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدان غيبرييسوس، في تصريح أدلى به مساء اليوم الخميس، بعد اجتماع عاجل للجنة الطوارئ المكونة من 16 خبيرا مستقلا استغرق يومين: "لا أعلن اليوم عن حالة طارئة تثير القلق على المستوى العالمي".

وأوضح غيبرييسوس أن منظمة الصحة العالمية لا توصي حاليا بفرض أي قيود على السفر إلى الصين.

وتابع مبينا: "لا تخطئوا، هذه حالة طارئة في الصين. لكنها لم تصبح بعد حالة طارئة عالمية في مجال الصحة، ولا يزال ممكنا أن تتحول إليها".

من جانبه، قال رئيس لجنة الطوارئ في المنظمة، ديديه أوسين: "المسألة كانت تكمن فيما إذا مثل هذا التفشي حالة طارئة تثير القلق الدولي. وتوصيتنا للمدير العام أن الوقت لم يحن بعد".

ويسمح إعلان الحالة الطارئة عالميا بلفت الاهتمام الدولي إلى انتشار مرض وتعبئة الجهات المعنية بمكافحة الوباء واتخاذ إجراءات صحية إضافية.

وأكدت السلطات الصينية، في وقت سابق، تفشي نوع جديد من فيروس "كورونا"، أواخر ديسمبر العام الماضي، أطلق عليه اسم "2019-nCoV".

وسجلت وزارة الصحة الصينية، حسب تصريحاتها الرسمية، 634 حالة إصابة بالفيروس بينها 18 حالة وفاة، مشيرة إلى انتشار المرض في 25 محافظة داخل البلاد، بينما تم رصده أيضا في كل من هونغ كونغ وماكاو وتايوان وسنغافورة وفيتنام وسط أنباء متناقضة بشأن السعودية.

المصدر: وكالات