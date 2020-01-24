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ظريف يرد على الجبير: الدول العادية لا تستبدل قنصلياتها بمسالخ

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ظريف يرد على الجبير: الدول العادية لا تستبدل قنصلياتها بمسالخ
Reuters EVGENIA NOVOZHENINA
وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف- أرشيف
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رد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الجمعة، على وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، قائلا إن "الدول العادية لا تستبدل قنصلياتها بمسالخ".

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وقال ظريف في تغريدة عبر صفحته الخاصة على "تويتر"، إن "الدول الطبيعية لا تهاجم جيرانها، ولا تتسبب بإيجاد أزمات إنسانية، ولا ترفض التفاوض. الدول العادية لا تستبدل قنصلياتها بمسالخ".

وأضاف ظريف: "مع ذلك فإن إيران لا تضع شروطا مسبقة للحوار". 

وكان الجبير، قال أمس الخميس، خلال مؤتمر دافوس الاقتصادي، إنه عندما "تعود إيران كدولة طبيعية" يمكن إعادة العلاقات معها، مشيرا إلى أن السعودية لا تريد التصعيد في المنطقة.

المصدر: RT

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