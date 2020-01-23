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الجبير من دافوس: السعودية لا تريد التصعيد في المنطقة وما زلنا نحقق في هجوم "أرامكو"

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الجبير من دافوس: السعودية لا تريد التصعيد في المنطقة وما زلنا نحقق في هجوم
Reuters MOHAMED ABD EL GHANY
عادل الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي
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قال عادل الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، اليوم الخميس، إن السعودية لا تريد التصعيد في المنطقة، وما زالت تحقق في الهجوم على منشآت "أرامكو".

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وأضاف الجبير في جلسة حوارية خلال مؤتمر دافوس الاقتصادي، أنه عندما "تعود إيران كدولة طبيعية" يمكن إعادة العلاقات معها.

وكان وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، قال أمس الأربعاء، إن الرياض منفتحة على المحادثات مع إيران، إذا أقرت إيران بأنه لا يمكنها دعم أجندتها الإقليمية من خلال العنف.

وأعرب بن فرحان عن سعادته بتجنب أي تصعيد في المنطقة مع إيران، وقال إن "هناك دولا كثيرة عرضت الوساطة في محادثات مع إيران".

المصدر: رويترز

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