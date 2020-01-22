السعودية: منفتحون على المحادثات مع إيران إذا امتنعت عن دعم أجندتها بالعنف

قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، الأربعاء، إن الرياض منفتحة على المحادثات مع إيران، إذا أقرت إيران بأنه لا يمكنها دعم أجندتها الإقليمية من خلال العنف.

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وأعرب بن فرحان عن سعادته بتجنب أي تصعيد في المنطقة مع إيران، وقال: "منفتحون على المحادثات إذا أقرت إيران بأنه لا يمكنها دعم أجندتها الإقليمية من خلال العنف"، وأضاف أن هناك "دولا كثيرة عرضت الوساطة في محادثات مع إيران".

وكان مدير مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني، محمود واعظي، قال اليوم، إنه ينبغي على إيران والسعودية أن تعملا معا لحل المشكلات.

وشدد على أن علاقات إيران مع السعودية ينبغي ألا تصبح مثل علاقات إيران مع الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي لم يحمل أي رسالة إلى طهران.

المصدر: رويترز