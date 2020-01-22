طهران: على إيران والسعودية العمل معا لحل المشكلات

قال مدير مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني، محمود واعظي، اليوم الأربعاء، إنه ينبغي على إيران والسعودية أن تعملا معا لحل المشكلات.

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وشدد على أن علاقات إيران مع السعودية ينبغي ألا تصبح مثل علاقات إيران مع الولايات المتحدة الأمريكية.

ولفت واعظي إلى أن وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي لم يحمل أي رسالة إلى طهران، بل بحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.

وبشأن الاتفاق النووي الإيراني، قال واعظي إن طهران ستتخذ إجراءات مؤلمة إذا أحيل الملف النووي إلى مجلس الأمن الدولي، مشيرا إلى أنه إذا خرجت الدول 4+1 عن مسار الاتفاق النووي، فإن طهران ستتبع مسارا وإجراءات أخرى.

في سياق آخر، قال واعظي إن إرسال فرنسا حاملة الطائرات "شارل ديغول" إلى المنطقة لن يجلب الاستقرار إليها، وأضاف أن "على الدول الأوروبية أن تسحب قواتها من مياه الخليج إذا أرادت السلام والاستقرار فيها".

المصدر: RT