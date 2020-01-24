المجلس والمفوضية الأوروبيان يوقعان على اتفاقية انسحاب بريطانيا من الاتحاد

وقعت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، على اتفاقية انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بعد موافقة لجنة البرلمان الأوروبي.

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وكتب رئيس المجلس الأوروبي في تغريده عبر موقع تويتر، اليوم الجمعة: "اليوم الجمعة، وقعت اتفاقا على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع أورسولا فون دير لاين​​​. بعض الأشياء ستتغير حتما، لكن صداقتنا ستستمر. نبدأ فصلا جديدا كشركاء وحلفاء".

وأعلن المتحدث الرسمي باسم المفوضية الأوروبية، إيريك مامر، يوم أمس، عن عزم رئيسة المفوضية، ورئيس المجلس الأوروبي، توقيع اتفاقية انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

إلى ذلك وقعت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، أمس الخميس، على التشريع الخاص بانسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، لتحصل الوثيقة رسميا على صفة القانون.

وينص التشريع على مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي يوم 31 يناير الحالي، لتبدأ بعد ذلك فترة انتقالية يجري خلالها الطرفان مفاوضات تجارية.

وأقر البرلمان البريطاني مشروع قانون شروط الخروج من الاتحاد الأوروبي، الأربعاء الماضي، حيث اضطر مجلس اللوردات للموافقة على الوثيقة بعد أن رفض مجلس العموم في وقت سابق جميع التعديلات المقترحة.

المصدر: وكالات