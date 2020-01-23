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ترحيب دولي بمبادرة بوتين لعقد قمة لـ "خماسية" مجلس الأمن

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ترحيب دولي بمبادرة بوتين لعقد قمة لـ
businessman.ru
أعلام الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي
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أعلنت الأمم المتحدة عن ترحيبها بمبادرة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لعقد قمة لزعماء الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي.

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بوتين يقترح قمة مع زعماء الولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا لبحث
بوتين يقترح قمة مع زعماء الولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا لبحث "حماية السلام وحفظ الحضارة"

وفي موجز صحفي، قال فرحان حق، نائب الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الخميس: "نرحب بالحوار بين الدول الأعضاء في المنظمة.. نرحب بكل مقترحات تخص الحوار بين الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي".

وسابقا اليوم، اقترح بوتين، من القدس، عقد قمة خماسية مع زعماء كل من الولايات المتحدة والصين وبريطانيا وفرنسا خلال العام 2020 لمناقشة سبل "حماية السلام وحفظ الحضارة". وأعرب الرئيس الروسي عن استعداده للمشاركة في مثل هذا الاجتماع "في أي بلد وأي مكان في العالم يكون مناسبا للزملاء".

وفي وقت سابق من الخميس، رحب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بمبادرة نظيره الروسي قائلا: "صديقي العزيز، الرئيس بوتين، أنا معكم في أن الدول الخمس المؤسسة للأمم المتحدة تتحمل مسؤولية خاصة، وينبغي علينا أن نجتمع مجددا".

وأضاف الرئيس الفرنسي: "واجبنا هو ضمان استقرار النظام العالمي، الذي يستند إلى القانون الدولي وحقوق الإنسان، وهذا ما علينا الدفاع عنه".

لندن بانتظار "تفاصيل لاحقة" من موسكو

فيما أكدت وزارة الخارجية البريطانية، أن سلطات المملكة المتحدة بانتظار تفاصيل إضافية من موسكو بخصوص مبادرة الرئيس الروسي.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة لوكالة "تاس" الروسية: "نحن بانتظار تفاصيل لاحقة من الحكومة الروسية حول هذا المقترح".

المصدر: إنترفاكس + تاس

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