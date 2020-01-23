وتين يقترح قمة مع زعماء الولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا لبحث "حماية السلام وحفظ الحضارة"

اقترح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عقد قمة خماسية مع زعماء كل من الولايات المتحدة والصين وبريطانيا وفرنسا خلال العام 2020 لمناقشة سبل "حماية السلام وحفظ الحضارة".

وقال بوتين، خلال منتدى حول الهولوكوست في القدس، اليوم الخميس: "يمكن أن يؤدي نسيان الماضي والانقسام أمام التهديدات إلى تداعيات هائلة. من الضروري أن تكون لدينا شجاعة كافية لتأكيد ذلك بشكل مباشر بل فعل كل شيء ممكن لحماية السلام والدفاع عنه".

وتابع بوتين: "المثال في هذا السياق يمكن ويجب أن تقدمه الدول المؤسسة لمنظمة الأمم المتحدة، القوى الـ5 التي تتحمل مسؤولية خاصة عن الحفاظ على الحضارة".

وأضاف: "بحثنا مع بعض الزملاء موضوع عقد اجتماع بين زعماء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، أي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، وحسب ما أفهم لقينا ردود أفعال إيجابية بشكل عام".

وأعرب الرئيس الروسي عن استعداده للمشاركة في مثل هذا الاجتماع "في أي بلد وأي مكان في العالم يكون مناسبا للزملاء".

المصدر: وكالات