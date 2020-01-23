الصين تؤكد إصابة 634 شخصا بفيروس "كورونا" بينهم 17 حالة وفاة

أكدت الصين اليوم الخميس، إصابة 634 شخصا بفيروس "كورونا" بينهم 17 شخصا لقوا حتفهم نتيجة المضاعفات الصحية للفيروس.

وذكر التلفزيون الحكومي الصيني أنه في نهاية يوم الأربعاء، تم الإبلاغ عن 17 حالة وفاة بسبب الفيروس، وكلها في مقاطعة هوبي.

وأغلقت الصين مدينة يقطنها 11 مليون نسمة، تعتبر مركز انتشار فيروس كورونا الجديد، في حين تسعى السلطات الطبية على مستوى العالم لمنع انتشاره.

ويعتقد أن الفيروس الذي لم يكن معروفا من قبل، ظهر في أواخر العام الماضي نتيجة تجارة غير مشروعة في الحيوانات البرية في سوق للحيوانات بمدينة ووهان الصينية.

وتم رصد ثماني حالات إصابة على مستوى العالم، حيث أكدت تايلاند أربع حالات منها وحالة واحدة في كل من اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان والولايات المتحدة.

كما أكدت سنغافورة اليوم أول إصابة على أراضيها بالفيروس.

المصدر: رويترز