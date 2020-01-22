5 علامات للإصابة بفيروس كورونا

ينتشر فيروس كورونا الجديد بسرعة عبر الصين وأجزاء أخرى من آسيا، ومع تأكيد العديد من الإصابات بالفيروس المعدي، يجب التعرف على أعراض المرض الفتاك.