هيئة الرقابة الروسية تقيّم فرص انتشار فيروس "كورونا" في روسيا

أعلنت هيئة الرقابة الروسية تقييمها لاحتمال انتشار فيروس "كورونا" من الصين إلى روسيا، حيث قالت أنه "احتمال ضئيل"، وفقا لما أعلنه المكتب الصحفي للهيئة لصحيفة نوفوستي الروسية.

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وصرح المكتب الإعلامي لهيئة الرقابة الروسية (المصلحة الفدرالية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين)، بأنه من المستحيل استبعاد خطر انتقال فيروس "كورونا" أو أي فيروس آخر إلى روسيا، حيث يزور روسيا أكثر من مليون ونصف المليون صيني سنويا، ونفس العدد من المواطنين الروس يزور الصين. إلا أن انتقال الفيروس، واحتمال انتشاره على نطاق واسع يمكن تقديره بالمنخفض. كما أكدت الهيئة على أن ذلك أصبح ممكنا بفضل التدابير التي اتخذتها الهيئة.

وكانت وزارة الصحة الروسية قد أعلنت أنها سوف تنشئ في فبراير المقبل اختبارا سريعا للكشف عن فيروس "كورونا" الجديد.

وكان التلفزيون الرسمي الصيني قد نقل عن السلطات الصينية تأكيدها وجود 217 حالة إجمالا من فيروس كورونا في البلاد حتى الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (10:00 بتوقيت غرينتش) من يوم الاثنين، 20 يناير، بينها 198 في مدينة ووهان.

المصدر: RT