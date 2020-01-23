البيت الأبيض يتحدث عن "اجتماع ثنائي بين ترامب ورئيس جمهورية إيران" في دافوس

طرح البيت الأبيض عن طريق الخطأ "اجتماعا ثنائيا مع رئيس جمهورية إيران" ضمن جدول أعمال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتدى دافوس الاقتصادي الدولي.

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ونشر البيت الأبيض على قناته الرسمية في "يوتيوب" لقطات تظهر لقاء عقده ترامب أمس الأربعاء مع رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح على هامش مؤتمر دافوس، وذلك تحت عنوان: "الرئيس ترامب يشارك في اجتماع ثنائي مع رئيس جمهورية إيران".

وتم إصلاح هذا الخطأ لاحقا.

واستدعى هذا الخطأ تعليقات ساخرة في مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما في ظل التوترات القائمة بين واشنطن وطهران والتي بلغت ذروتها عندما شن الطرفان ضربات عسكرية متبادلة في الأراضي العراقية مؤخرا.

Iran, Iraq, whatevs.

Looks like they've decided to leave this title up.

Hat tip @leloveluckpic.twitter.com/eUywli5IRf — Dave Clark (@DaveClark_AFP) January 22, 2020

المصدر: واشنطن بوست