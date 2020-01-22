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أوغلو يهاجم أردوغان

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أوغلو يهاجم أردوغان
Reuters
أحمد داوود أوغلو، رئيس الوزراء التركي السابق- أرشيف
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تحدث أحمد داوود أوغلو رئيس الوزراء التركي السابق عن تجربته في العمل مع الرئيس رجب طيب أردوغان، متهما إياه بتخريب الحزب الذي كان يجمعهما.

وقال أوغلو في مقابلة صحفية: "أنا شخص يعرف كيف يتعلم من الأخطاء. رأيت كيف تمكن رجل واحد، من استنفاد حزب بالكامل، لقد بذلت جهدا كبيرا لمنعه".

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وكان داوود أوغلو قد استقال من حزب العدالة والتنمية في سبتمبر الماضي، وأنشأ منذ ذلك الحين حزبه السياسي "المستقبل".

وفي الفترة الأخيرة، عجت عناوين الأخبار التركية باسم داوود أوغلو بعد أن استولت الحكومة التركية على مؤسسة وقفية مرتبطة به هي مؤسسة "العلوم والفنون".

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المصدر: وكالات

 

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