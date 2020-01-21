تركيا.. توقيف 4 داعشات قدمن من سوريا

أوقفت السلطات الأمنية التركية أربع داعشات بينهن زوجة "أمير" في تنظيم "داعش" الإرهابي في ولاية هطاي جنوبي البلاد، دخلن الأراضي التركية قادمات من سوريا.

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ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصادر أمنية تركية قولها، إن "فرقا من قيادة قوات الدرك في ولاية قوجه إيلي، تحركت على خلفية معلومات حصلت عليها بدخول 4 نساء ينتمين لتنظيم "داعش" إلى الأراضي التركية قادمات من سوريا".

وأضافت المصادر، أن "الفرق قامت برصد ومتابعة النساء المذكورات، وتبين أن إحداهن زوجة أحد أمراء التنظيم في مدينة الرقة قتل عام 2017".

وأوضحت، أن "النساء الأربع جرى توقيفهن في ولاية هطاي، ونقلن إلى مديرية الأمن، ومن ثم أحلن إلى القضاء التركي للتحقيق معهن".

وأشارت المعلومات الأولية إلى أن "التحريات تفيد بأن النساء الأربع انخرطن في صفوف التنظيم بسوريا عام 2014، وشاركن في أنشطة قتالية في محافظتي دير الزور، والرقة السوريتين".

المصدر: وكالات