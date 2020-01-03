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تركيا.. ترحيل 150 مسلحا إلى بلدانهم لصلتهم بـ"داعش"

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تركيا.. ترحيل 150 مسلحا إلى بلدانهم لصلتهم بـ
Reuters MURAD SEZER
قوات الأمن الخاص التركي - أرشيف
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أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية التركية إسماعيل جاتاكلي اليوم الجمعة، أن السلطات الأمنية رحلت 150 مسلحا إلى بلدانهم كانوا محتجزين لصلتهم بجماعات مسلحة متشددة.

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وأكد المتحدث التركي أن أنقرة مصرة على ترحيل الإرهابيين الأجانب المقبوض عليهم من قبل السلطات التركية إلى بلدانهم، في حين قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، مطلع نوفمبر الماضي، إن بلاده "ليست فندقا لعناصر "داعش".

وأشار جاتاكلي، إلى أن العملية تأتي ضمن برنامج أطلقته أنقرة لإعادة المعتقلين لديها في 11 نوفمبر الماضي، إلى بلدانهم.

وبدأت تركيا، التي تحتجز المئات ممن يشتبه في انتمائهم لتنظيم "داعش"، ترحيلهم عقب دعوات من بعض الدول الأوروبية تطالب بمحاكمتهم في البلدان التي ارتكبوا بها جرائمهم.

المصدر: "رويترز"

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